Сотрудники УФСБ и полиции задержали 32-летнего жителя Московской области, который открыл в Волгограде по поддельным документам 18 банковских счетов по указке кураторов в телеграм-канале, сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и по ч. 4 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков в целях совершения преступления на территории Российской Федерации). Дело возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

По версии следствия, летом прошлого года фигуранту в анонимном телеграм-канале поступило предложение о заработке. По поддельным документам мужчина должен был открыть счета в отделениях банков и получить банковские карты.

- За каждую оформленную карту фигуранту полагалось денежное вознаграждение. Задержанный согласился на предложение и, выслав «работодателю» свою фотографию, получил через тайник-закладку поддельные идентификационные карты иностранных граждан со своим изображением, - сообщили в Главке. - В течение нескольких месяцев фигурант ездил по отделениям банков в различных городах России и открывал счета.

Только в Волгограде мужчина поддельным документам открыл 18 счетов. В других регионах России – несколько десятков. Как установлено полицейскими данные банковские счета использовались, в том числе для транзакций денежных средств, добытых мошенническим путём.

Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального Управления ФСБ.

В ходе следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.