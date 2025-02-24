Общество 24.02.2025 09:13
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24.02.2025 09:13
Снегопад в Волгоградской области, о котором так мечтали жители бесснежной зимой, по прогнозу синоптиков, продлится до 26 февраля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы. По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня, 24 февраля, в регионе будут наблюдаться метель, снежные заносы, а также северный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от -6 до -11 градусов.
При этом ночные морозы будут усиливаться. 25 февраля столбик термометра опустится до максимальной отметки в -18 градусов, а уже 26 февраля – до -21 градуса.
В Волгограде до 26 февраля также будет идти небольшой снег. А в ночь на 26 февраля обещают мороз до -17. При этом днем в регионе и в областном центре будет от -6 до -8.
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