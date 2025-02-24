Четверо волгоградцев заразились редкой инфекцией от коров и собак

В Волгоградской области зарегистрировано четыре случая бруцеллеза у местных жителей в 2024 году. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 24 февраля, в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Это острое инфекционно-аллергическое заболевание, симптомы которого схожи с гриппом. Сопровождается лихорадкой, потерей веса и аппетита, головной болью, слабостью и потливостью. Передается человеку от больных сельскохозяйственных животных, таких как коров, овец, коз, свиней, а также, возможно, от собак, верблюдов и северных оленей. В прошлом году это заболевание было выявлено у жителей Иловлинского и Николаевского районов.

О ситуации с бруцеллезом в текущем году в регионе ведомство не сообщает. Однако, как поясняют специалисты, это заболевание среди населения в Волгоградской области регистрируется ежегодно.

- Большинство случаев заражения происходит во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками, остатками корма, - рассказали в управлении. - Нередко реализуется алиментарный путь передачи инфекции при употреблении продуктов, полученных от больного животного и не прошедших достаточную термическую обработку или молочных продуктов из сырого молока.

Инкубационный период заболевания составляет 1-2 недели, но может и затягиваться на месяцы. У некоторых людей бруцеллез становится хроническим, а симптомы сохраняются годами даже после лечения.

Фото из архива V102.RU