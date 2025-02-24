Росстат подвел демографические итоги в Волгоградской области за 2024 год





Росстат подвел окончательные итоги естественного движения населения в Волгоградской области за 2024 год, включая декабрь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, в регионе по итогам прошлого года рождаемость снизилась на 4,3%. Так, в области на свет появился 16501 младенец, тогда как в 2023 году новорожденных было на 724 малыша больше – 16775. Среди регионов ЮФО самые лучшие показатели по рождаемости зарегистрированы в Адыгее и в Крыму – 100,3% и 100,2% соответственно. Это единственные субъекты в Южном федеральном округе, где уровень рождаемости превысил предыдущие показатели. Росстат подвел окончательные итоги естественного движения населения в Волгоградской области за 2024 год, включая декабрь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, в регионе по итогам прошлого года рождаемость снизилась на 4,3%. Так, в области на свет появился 16501 младенец, тогда как в 2023 году новорожденных было на 724 малыша больше – 16775. Среди регионов ЮФО самые лучшие показатели по рождаемости зарегистрированы в Адыгее и в Крыму – 100,3% и 100,2% соответственно. Это единственные субъекты в Южном федеральном округе, где уровень рождаемости превысил предыдущие показатели.

В то же время в Волгоградской области на 2,9% выросла смертность. В 2024 году из жизни ушли 32460 человек, тогда как в 2023 году данный показатель был меньше – 31551 человек. В ЮФО больше всего смертность выросла в Севастополе – почти на 10%. В то же время лишь в единственном регионе она снизилась – в Адыгее. Правда, снижение оказалось незначительным – всего 0,4%. В то же время в Волгоградской области на 2,9% выросла смертность. В 2024 году из жизни ушли 32460 человек, тогда как в 2023 году данный показатель был меньше – 31551 человек. В ЮФО больше всего смертность выросла в Севастополе – почти на 10%. В то же время лишь в единственном регионе она снизилась – в Адыгее. Правда, снижение оказалось незначительным – всего 0,4%.

Таким образом, естественная убыль населения Волгоградской области по итогам 2024 года составила 16409 человек. Это больше, чем было в 2023 году (14776 человек). Таким образом, естественная убыль населения Волгоградской области по итогам 2024 года составила 16409 человек. Это больше, чем было в 2023 году (14776 человек).

Фото V102.RU (архив)