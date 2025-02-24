Общество

Госжилнадзор предупредил волгоградцев о «сюрпризах» в платежках

Общество 24.02.2025 13:50
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24.02.2025 13:50


Управляющие компании могут произвести перерасчет расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора Волгоградской области. Платежки с подобными «сюрпризами» могут приходить волгоградцам с января 2025 года. 

В госжилнадзоре пояснили, что перерасчеты могут производиться в соответствии с частью 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ при наличии общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме и в случае отсутствия решения общего собрания собственников многоквартирного дома о начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД.

При пересчете учитываются показания общедомовых приборов учета, размер расходов граждан и организаций в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов за общее имущество. Корректировка платы происходит по истечении каждого календарного года, при этом величина перерасчета учитывается равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы в течение года, следующего за расчетным годом.

При этом сумма перерасчета может быть как отрицательная и возвращена потребителю коммунальных услуг, так и положительная. В таком случае будут произведены дополнительные начисления. 

Фото V102.RU (архив)


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