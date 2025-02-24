Волгоградцев предупредили о мошенничестве с картами Visa и Mastercard

Общество 24.02.2025 10:02
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24.02.2025 10:02
Мошенники массово предлагают россиянам восстановить карты Visa и Mastercard — на очередную уловку аферистов уже попалось сотни людей. В ГУ МВД по Волгоградской области предупредили, что скамеры рассылают ссылки на фейковый сайт банка, где предлагают жертвам ввести данные карты. Однако сайт банка по ссылке - фейковый и потребует ввода данных действующих карт. Если это сделать, деньги и личные данные будут украдены, передает ИА «Высота 102».
Волгоградские полицейские просят распространить эту информацию среди родных и знакомых.
Фото V102.RU
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