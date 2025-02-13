



В колледже управления и новых технологий имени Гагарина прошел семинар с участием представителей промышленных предприятий Волгограда.

Участники обсудили комплексный подход к взаимодействию образовательных учреждений и промышленных предприятий города в таких областях, как наука, образование и инновации. Особое внимание уделялось вопросам использования ресурсов базовых предприятий для повышения качества практической подготовки студентов.

Одним из главных вопросов стало создание на предприятиях-партнёрах базовых кафедр колледжа. Заместитель директора колледжа по учебно-методической работе Таисия Солодова рассказала о первом успешном опыте открытия такой кафедры на Волгоградском алюминиевом заводе:

— Первая наша базовая кафедра была создана на ВгАЗе. К нам обратились представители предприятия с предложением открыть специальность «Металлургия цветных металлов». Для нас это было совершенно новое направление. В 2007 году мы осуществили первый набор на эту специальность. То есть уже тогда у РУСАЛА было стремление сблизить образовательные и производственные процессы.

Заместитель директора подчеркнула, что государственная политика сегодня ориентирована на развитие сетевых форм обучения, поскольку успешная под-готовка специалистов невозможна без тесного сотрудничества с предприятиями.

Дмитрий Горбунов, специалист группы производственного обучения Волгоградского алюминиевого завода, рассказал об основных направлениях совместной работы с колледжем. Это и предоставление оплачиваемых рабочих мест для проведения учебной и производственной практики студентов с закреплением наставников из числа опытных работников, и организация работы базовой кафедры с преподавателями и инженерно-техническими специалистами предприятия, и участие в государственной итоговой аттестации по специальности «Металлургия цветных металлов». Также с 2023 года заводчане принимают активное участие в организации и проведении демонстрационного экзамена по профильной специальности.

Кроме того, алюминиевая компании реализует стипендиальную программу для лучших студентов колледжа, организует экскурсии и мастер-классы. Студенты, успешно прошедшие практику, получают предложение о трудоустройстве на завод.

По результатам встречи были выработаны рекомендации по дальнейшему развитию сетевого взаимодействия. В частности, планируется расширение функций базовых кафедр от выполнения исключительно учебных задач до совместных проектно-исследовательских работ, усиления профориентационной деятельности и многого другого.



