Волгоградцы в 2024 году растаможили в 2 раза больше Lamborghini и Rolls-Royce

Общество 24.02.2025 15:39
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24.02.2025 15:39
Рекордное количество автомобилей, которые для личного пользования завезли жители Волгоградской и Астраханской областей, оформили таможенники. Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, в 2024 году физические лица ввезли более 2,9 тыс. транспортных средств. Это в два раза больше по сравнению с 2023 годом.
Более 70% из них оформляются на таможенных постах в пунктах пропуска: это Астраханский таможенный пост и таможенный пост Морской порт Оля.
Жители Волгограда также стали в 2 раза больше ввозить транспортные средства. Оформление проходит на Дзержинском таможенном посту. В большинстве случаев это бывшие в эксплуатации автомобили импортного производства от 3-х до 5-ти лет.
Среди автомобилей, которые растаможили волгоградцы, были такие авто, как Mercedes-Benz G-класса AMG 4.0 AT, известный как «Гелендваген», или «Гелик», Lamborghini, а также Rolls-Royce. Причем на автомобили этих марок даже с пробегом цены порой достигали нескольких десятков миллионов рублей.
Фото Астраханской таможни
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