Происшествия

Крупный пожар заметили из космоса на берегу Дона в Волгоградской области

Происшествия 22.02.2025 21:23
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22.02.2025 21:23


22 февраля в Суровикинском районе Волгоградской области оказался объят пламенем берег Дона вблизи хутора Верхнечирский. Как сообщает ИА «Высота 102», возгорание произошло сегодня днём и было обнаружено орбитальной группировкой спутников.

- На снимках специалисты заметили термоточку. Она была оперативно отработана. Связались с главой поселения, он съездил на место и оценил обстановку. По его информации, пожар действительно имеет место быть. Горят заросли камыша. При этом угрозы населённому пункту в настоящее время нет, а пламя бушует в труднодоступной местности, куда расчёты не смогли бы оперативно добраться. Поэтому было принято решение, что орган местного самоуправления организует мониторинг обстановки и будет контролировать развитие ситуации, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, снимков отечественных систем мониторинга в открытом доступе нет, однако пожар под Волгоградом «засветился» на температурной карте космического агентства NASA. Судя по опубликованным кадрам, пламенем уже охвачен участок площадью порядка 4 тыс. кв. метров. При этом очаг находится на удалении 2,5 км до ближайших населённых пунктов.

Фото: NASA

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