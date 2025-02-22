В аэропорту Волгограда у самолёта поломалось шасси





21 февраля в международном аэропорту Волгограда произошёл инцидент с самолётом Sukhoi Superjet. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отраслевой Telegram-канал AVIAINCIDENT, у пассажирского лайнера отказало управление шасси

- В 17:57 по московскому времени от диспетчера получена информация о том, что в 17:22 после посадки экипаж доложил об отказе управления передней стойкой и невозможностью дальнейшего руления. Воздушное судно RRJ-95 №89014 отбуксировано на стоянку, - говорится в публикации.

Отметим, самолёт Superjet прилетел в Волгоград из Санкт-Петербурга. Известно, что лайнер был построен в 2013 году. Сейчас он используется авиакомпанией «Россия».

Фото из архива ИА «Высота 102»