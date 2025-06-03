Происшествия

Волгоградец натравил стаффа на сделавшего ему замечание соседа

Происшествия 03.06.2025 08:38
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03.06.2025 08:38


Ранее судимый житель Кировского района стал фигурантом уголовного дела после того, как натравил бойцовского пса на мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  31-летний местный житель вывел на прогулку свою собаку породы стаффордширский терьер, которого привязал за поводок к дереву возле подъезда. 
Проходивший мимо 41-летний сосед попросил мужчину убрать животное подальше от входа, так как пёс громко лаял и пугал жильцов.
Хозяину собаки не понравилось замечание и между мужчинами возникла словесная ссора, в ходе которой подозреваемый отвязал собаку, снял с неё намордник и произнёс команду «фас». 
После этого животное набросилось на потерпевшего и покусало его область правого предплечья. Мужчина обратился за медпомощью и в полицию.  Подозреваемый сознался в содеянном.  За совершенное преступление  владельцу пса  грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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