Волгоградец натравил стаффа на сделавшего ему замечание соседа

Происшествия 03.06.2025 08:38
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03.06.2025 08:38
Ранее судимый житель Кировского района стал фигурантом уголовного дела после того, как натравил бойцовского пса на мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний местный житель вывел на прогулку свою собаку породы стаффордширский терьер, которого привязал за поводок к дереву возле подъезда.
Проходивший мимо 41-летний сосед попросил мужчину убрать животное подальше от входа, так как пёс громко лаял и пугал жильцов.
Хозяину собаки не понравилось замечание и между мужчинами возникла словесная ссора, в ходе которой подозреваемый отвязал собаку, снял с неё намордник и произнёс команду «фас».
После этого животное набросилось на потерпевшего и покусало его область правого предплечья. Мужчина обратился за медпомощью и в полицию. Подозреваемый сознался в содеянном. За совершенное преступление владельцу пса грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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