В Волгограде камера сняла момент наезда иномарки на пешехода





21 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда легковой автомобиль сбил пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вечером на ул. Генерала Штеменко, у остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Юность» и оказалась запечатлена одной из камер уличного наблюдения.







- В 19:25 водитель, управляя автомашиной Toyota Camry, напротив д. 13 «к» по ул. Маршала Еременко совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, пешеход не отреагировал не только на красный сигнал светофора, но и на стремительно приближающийся к нему автомобиль. В результате сильного удара мужчину подкинуло, он ударился о лобовое стекло и рухнул на асфальт.

Отметим, по информации правоохранителей, волгоградцу потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу прибывшей на место скорой.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области