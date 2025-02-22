



21 февраля в Иловлинском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось вечером на участке федеральной трассы Р-22 в границах Краснодонского сельского поселения.







- В 20:40 на 900 км ФАД Р-22 «Каспий» водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina. В результате ДТП водитель и пассажирка автомашины Lada скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным полицейскими кадрам с места аварии, удар был чудовищной силы. Обе машины получили серьёзные повреждения.

Отметим, в медицинское учреждение также были доставлены пассажирка, находившаяся в салоне автомобиля Toyota Camry.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области