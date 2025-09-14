Росстат: в Волгоградской области сокращается дефицит кадров





Росстат зафиксировал уменьшение количества вакансий в Волгоградской области. По данным федерального ведомства, в июле 2025 года работодатели нуждались в 23711 сотрудниках, тогда как в июне требовались 24155 человек. А в июле 2024 года вакансий в регионе было еще больше – 29391.

При этом в июле 2025 года в регионе не занятыми в трудовой деятельности, стоящими на учете в ЦЗН, считались 3,1 тысячи человек. 2,2 тысячи человек имели статус безработных, а пособия получали 1,9 тысячи.



В мае-июле уровень безработицы в Волгоградской области составил 1,9%. Это самый низкий показатель в ЮФО наряду с такими регионами, как Крым и Севастополь. При этом с марта по май она была выше - 2%.

