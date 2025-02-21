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Перед праздниками на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшений

Телеком 21.02.2025 11:16
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21.02.2025 11:16


Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии 14 февраля. А вот продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились. Среди гаджетов для своих вторых половинок чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Такие выводы сделали специалисты на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине с 1 по 14 февраля текущего года.
Согласно данным сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес, активнее всего ко Дню всех влюблённых приобреталась одежда для мужчин. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30% в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола (средства для бритья, кремы, шампуни и т.д.) — здесь рост составил 23%. И лишь на третьем месте расположилась женская товарная категория. Речь идет о ювелирных изделиях для женщин — их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20% чаще. 
Примечательно, что годом ранее в топ-3 также входили категории одежды и косметики для мужчин — спрос на них в течение 7 дней перед 14 февраля был выше на 21% и 19% соответственно в сравнении с первой неделей февраля. А вот лидером в 2024 году стали сладости, которые покупали в подарок на 24% активнее.
В этом году на День святого Валентина россияне также покупали на маркетплейсах сладости, но не так активно, как годом раньше (рост +18%). Ожидаемо, самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12%). Выросли также продажи парфюмерии (+16%), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин — сразу на 87%. Средний чек за букет цветов стал выше на 25%, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22%). 
Пик покупательской активности на маркетплейсах пришёлся на 10-12 февраля — покупать подарки россияне предпочли накануне праздника. 
Среди гаджетов, приобретённых в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, предпочтение отдавали беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20% в течение 7 дней перед Днём всех влюблённых. 
В Волгоградской области в преддверии праздника также наблюдался заметный рост интереса к различным категориям электроники. Согласно исследованию, спрос на умные колонки увеличился на 22%, на беспроводные наушники — на 19%, а на смартфоны — на 11%.
Кроме того, с 7 по 16 февраля в интернет-магазине МегаФона по промокоду LOVE можно было приобрести гаджеты и аксессуары со скидками более 60%. Лидерами распродажи стали смартфоны Infinix, самой популярной была модель Infinix Note 40. На втором месте оказались iPhone, чаще всего брали iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Замыкают топ-3 умные часы от Samsung.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneRGydoN7dD

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