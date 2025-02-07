Клиенты Т2 могут дарить подписку MiXXMax абонентам любых операторов

Телеком 07.02.2025 10:50 Реклама
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07.02.2025 10:50 Реклама
Оператор в преддверии праздников запускает возможность приобретать в подарок подписку MiXX с максимальным наполнением сервисов. Клиенты компании могут дарить мультиподписку на три, шесть и 12 месяцев своим друзьям и близким – абонентам Т2 или других мобильных операторов.
Мультиподписка MiXX – подходящий подарок для друзей и родных, даже если они находятся на расстоянии. Максимальная версия включает три онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса, а также множество возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге.
Чтобы сделать подарок, необходимо оплатить подписку на сайте или в мобильном приложении Т2, получить сертификат с промокодом и отправить предполагаемому пользователю MiXX. Оформить подписку могут только клиенты Т2, а получить в подарок – абоненты любого оператора.
Ранее клиенты Т2 впервые получили возможность приобретать в подарок подписку MiXX в версии S, которую удобно настраивать с помощью механики конструктора. Абоненты Т2 могут покупать подписки Max и S на три, шесть месяцев и год. При этом подключение на длительный период дает значительную скидку. Так, версию MiXXMax на год можно оформить с максимальной выгодой в 1000 рублей, а на полгода – со скидкой в 400 рублей. При подключении MiXX S на 12 месяцев она составит 600 рублей, а на шесть – 200 рублей.
В 2024 году продукт значительно изменился, обогатившись новыми партнерствами. Т2 в сотрудничестве с другими брендами включила в состав флагманской мультиподписки множество сервисов. В апреле в MiXX появились новые предложения – «Пакет» от X5 и подписка Ozon Premium. Осенью Т2 добавила во все версии продукта обновленный Яндекс Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. В декабре оператор, в партнерстве с ВТБ, впервые на телеком-рынке включил в мультиподписку продукт банковского сегмента – сервис «ВТБ-Вклад MiXX». Пользователи получили возможность открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5% годовых.
Подробности – на t2.ru/mixx-gift
Фото:Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280
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