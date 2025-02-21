Общество

Волгоградстат нарисовал портрет среднестатистического мужчины

Общество 21.02.2025 11:41
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21.02.2025 11:41


Накануне Дня защитника Отечества Волгоградстат представил  среднестатистический портрет мужчины Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, на начало 2024 года в регионе проживали 1 миллион 149 тысяч 900  представителей сильного пола, что составляет 46,9% от общей численности населения. Из них 76,7% являются городскими жителями.

Средний возраст волгоградского мужчины на начало 2024 года был примерно в районе 40 лет. Более половины проживающих в регионе мужчин  – 65,6%, или 754,0 тыс. человек, – находится в трудоспособном возрасте. Младше трудоспособного возраста – 17,5% , старше трудоспособного возраста – 17,0%. Примечательно, что 69 мужчин, проживающих в регионе, к началу прошлого года перешагнули 100-летний возрастной рубеж.

По данным Всероссийской переписи населения, 64,5% мужчин нашего региона старше 16 лет состоят в браке, как зарегистрированном, так и гражданском, а 20,5%  никогда не состояли в браке. Еще 15% мужчин имеют статус разведенных или разошедшихся с гражданскими супругами, а также являются вдовцами. 

Из общей численности мужчин, занятых в экономике, 93% являются наемными работниками, 5% – самозанятыми и только 2% – работодателями.

Основные сферы, где трудятся мужчины, проживающие в Волгоградской области, связаны с обрабатывающим производством, строительством, ремонтом техники и транспортом. 

Фото: сгенерировано с помощью ИИ 

 

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