Волгоградстат нарисовал портрет среднестатистического мужчины

Накануне Дня защитника Отечества Волгоградстат представил среднестатистический портрет мужчины Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, на начало 2024 года в регионе проживали 1 миллион 149 тысяч 900 представителей сильного пола, что составляет 46,9% от общей численности населения. Из них 76,7% являются городскими жителями.

Средний возраст волгоградского мужчины на начало 2024 года был примерно в районе 40 лет. Более половины проживающих в регионе мужчин – 65,6%, или 754,0 тыс. человек, – находится в трудоспособном возрасте. Младше трудоспособного возраста – 17,5% , старше трудоспособного возраста – 17,0%. Примечательно, что 69 мужчин, проживающих в регионе, к началу прошлого года перешагнули 100-летний возрастной рубеж.

По данным Всероссийской переписи населения, 64,5% мужчин нашего региона старше 16 лет состоят в браке, как зарегистрированном, так и гражданском, а 20,5% никогда не состояли в браке. Еще 15% мужчин имеют статус разведенных или разошедшихся с гражданскими супругами, а также являются вдовцами.

Из общей численности мужчин, занятых в экономике, 93% являются наемными работниками, 5% – самозанятыми и только 2% – работодателями.

Основные сферы, где трудятся мужчины, проживающие в Волгоградской области, связаны с обрабатывающим производством, строительством, ремонтом техники и транспортом.

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