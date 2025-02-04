«Ростелеком» показал в Волгограде кино о любви и доверии





«Ростелеком» провел открытый кинопоказ мини-фильмов второго сезона социального кинопроекта «Потому что мы — семья»(0+) в кинотеатре «Синема Парк» города Волгограда. Презентация трогательных историй из жизни пяти волгоградских семей стала заключительной в серии кинопремьер, ранее состоявшихся в Орехово-Зуеве, Туле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Проект кинооткровений стартовал в 2024 году в рамках Года семьи. «Ростелеком» обеспечил необходимые условия на всех этапах кинопроизводства: от идейно-художественного замысла до организации съемок в регионах.В Волгоградской области проект состоялся при поддержке комитета образования, науки и молодежной политики. Документальные киносъемки с участием волгоградских детей и их родителей прошли в конце декабря прошлого года.

Сергей Корольков, заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области:

— В цитате выдающегося педагога Антона Макаренко говорится: «Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, и значит, и историю мира». Этим мудрым словам почти сто лет,но они актуальны и сегодня. Проекты, нацеленные на укрепление института семьи,в приоритете у государства. Чем крепче семья, тем сильнее Россия.

В день кинопремьеры «Ростелеком» подключил «Wi-Fi для гостей» в зрительном зале, а также организовал прямую трансляцию мероприятия в социальных сетях информационного агентства «Высота 102» и мобильного технопарка «Кванториум». Благодаря онлайн-сопровождению душевные рассказы о семейных ценностях, доверии, любви к близким увидели сотни зрителей.

После кинопоказа прошло публичное обсуждение с участием педагогов, психологов, семей — героев проекта. Вместе со зрителями участники дискуссии обсудили влияние семьи на разные аспекты воспитания ребенка, на его развитие и социализацию в современном обществе. Эксперты «Ростелекома» осветили проблему построения семейных отношений в цифровом мире.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Благодаря таким инициативам, как проект «Потому что мы семья», у разных поколений появляется возможность спокойно и вдумчиво обсудить многие проблемы, с которыми сталкиваются взрослые и дети. Чем более цифровым становится мир, тем больше угроз сегодня смещаются в киберпространство, где каждый из нас проводит много времени. Как снизить цифровые риски и защитить друг друга в меняющемся мире, показали беседы с героями кинооткровений.

Живой отклик аудитории в ходе дискуссии получили вопросы защиты детей от негативной информации в онлайн-среде. Эксперты «Ростелекома» рассказали о семейной подписке «MiXX Вместе» (запущена совместно с оператором мобильной связи Т2 и провайдером решений в сфере кибербезопасности «Ростелеком-Солар»). В подписку входит пакет из 23 цифровых сервисов, с надежной защитой от киберугроз. Детям «MiXX Вместе» понравится за разнообразие развивающих сервисов, игр и фильмов из каталога Wink Дети, а родителям — за дополнительный мобильный трафик до 50 ГБ и возможность апробировать подписку бесплатно в течение 30 дней. Подключиться к ней могут до пяти членов семьи.

Мария Власова, зритель кинопоказа «Потому что мы — семья» в Волгограде:

— Нашему сыну 12 лет, он «продвинутый» пользователь интернета. Три года занимается в кружке программирования, увлекается робототехникой, 3D моделированием. Казалось бы, нам не о чем беспокоиться, но мы понимаем: как бы хорошо сын не владел технической частью, он ребенок и пока не может фильтровать поток информации, обрушивающийся на него в Сети. Именно поэтому проект «Потому что мы семья», где можно поговорить о новых сложностях и угроза,так важен и нужен. Будем ждать новых семейных историй.

Пока организаторы планируют продолжение проекта, кинооткровения первых двух сезонов можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink . Подробная информация о подключении подписки «MiXX Вместе» и других сервисов «Ростелекома» доступна на официальном сайте компании.

Фото: «Ростелеком».

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