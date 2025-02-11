



Оператор выделил локации в Волгоградской области, которые жители и гости региона чаще всего выбирали для зимнего отдыха. В топ вошли направления из Волгограда, станицы Голубинской и хутора Вертячий.

Самой популярной локацией стал Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Местные жители бывают здесь круглый год, посещая разнообразные аттракционы, кафе, спортивные и развлекательные площадки. В зимний период в парке открываются тематические зоны, в которых можно покататься на коньках и больших надувных санках. Отдыхая тут, абоненты T2 за два месяца зимы скачали количество гигабайтов, которых хватило бы на проведение 27 млн коротких видеозвонков.

Второе место топа занял музей-заповедник «Старая Сарепта». В этом месте можно узнать много интересного о жизни, культуре и быте гернгутеров – жителей немецкой колонии Сарепта, располагавшейся на территории современного Волгограда. Изучая местную историю, клиенты T2 потратили количество мобильного трафика, равное загрузке в социальные сети 23 млн фотографий.

Также в список популярных мест для зимнего досуга вошел парк «Раздолье». Зимой внимание местных жителей и туристов здесь привлекают тематические развлечения, в том числе – большой ледовый каток, где можно не только покататься на коньках, но и сделать множество атмосферных фотографий на память. Количества мобильного трафика, использованного здесь клиентами T2 с начала декабря 2024 года, хватило бы для прослушивания более 10,5 млн музыкальных треков.

Кроме этого, волгоградцы и гости региона этой зимой часто отправлялись в исторический центр Волгограда, чтобы изучить архитектуру начала XIX века, разгадывали местные легенды около станицы Голубинской, а также посещали экоферму в хуторе Вертячий. В каждой из этих локаций абоненты T2 потратили трафик, которого в среднем хватило бы на просмотр более 5 млн коротких видео в HD-качестве.

Зимой для любителей путешествий T2 запустила обновленный онлайн-путеводитель « Тревел-гид », в который включила места с тематическими развлечениями. Собрать идеальный маршрут из необычных локаций могут бесплатно все желающие, в том числе – абоненты других операторов. Из южных направлений в нем представлены Волгоградская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Республика Адыгея. В этих регионах T2 собрала коллекцию из 30 уникальных мест, где клиенты компании могут всегда оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг»T2:

— Анализ активности наших абонентов в сети показывает, что в зимний период многие жители юга отдали предпочтение поездкам внутри региона. Принимая во внимание растущий интерес к внутреннему туризму, в декабре прошлого года мы обновили наш онлайн-путеводитель «Тревел-гид» и добавили в него локации с тематическими развлечениями. Широкая география проекта, которая охватывает самые разные населенные пункты юга страны, показывает, сколько нового и интересного могут открыть для себя жители и гости регионов зимой. При этом, куда бы не отправились наши клиенты, их везде будет сопровождать качественная связь и надежный интернет от T2, с которыми путешествия пройдут комфортно.

Фото: Т2

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