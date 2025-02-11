Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активность





Абоненты МегаФона в сельских районах региона стали чаще пользоваться интернет‑сервисами. По итогам года аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление сельчан теперь достигает 37 Гбайт. Этот показатель увеличился на 24% год к году.

Горожанам в Волгоградской области в среднем достаточно 29 Гбайт в месяц, что на 27% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населённых пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет.

Лидерами интернет‑активности по итогам прошлого года стали хутор Секачи в Михайловском районе, поселок Победа в Быковском районе и Мариновка в Калачёвском районе. В этих селениях на абонента в среднем приходится от 61 до 71 Гбайт данных. Это почти в два раза выше обычных цифр для небольших населённых пунктов области.

При этом ежемесячно в сети LTE абоненты региона проговаривают порядка семи млн минут. В январе на сервис VoLTE, позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G, пришлось 65% от всего голосового трафика в сети МегаФона. Благодаря этой функции жители региона разговаривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файлы по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео.

— Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата‑трафика у наших абонентов, проживающих за пределами городов. Только в 2024-ом мы развернули сеть для 18 тысяч жителей в более чем 40 сёлах и деревнях с населением от 100 до 300 человек. В этом году уже усилили сеть в пяти населенных пунктах Котельниковского района. Постоянная системная работа продолжается, — сообщил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

Фото: МегаФон.

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