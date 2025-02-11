Телеком

Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активность

Телеком 11.02.2025 16:13 Реклама
0
11.02.2025 16:13 Реклама


Абоненты МегаФона в сельских районах региона стали чаще пользоваться интернет‑сервисами. По итогам года аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление сельчан теперь достигает 37 Гбайт. Этот показатель увеличился на 24% год к году.
Горожанам в Волгоградской области в среднем достаточно 29 Гбайт в месяц, что на 27% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населённых пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет.
Лидерами интернет‑активности по итогам прошлого года стали хутор Секачи в Михайловском районе, поселок Победа в Быковском районе и Мариновка в Калачёвском районе. В этих селениях на абонента в среднем приходится от 61 до 71 Гбайт данных. Это почти в два раза выше обычных цифр для небольших населённых пунктов области.
При этом ежемесячно в сети LTE абоненты региона проговаривают порядка семи млн минут. В январе на сервис VoLTE, позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G, пришлось 65% от всего голосового трафика в сети МегаФона. Благодаря этой функции жители региона разговаривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файлы по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео.
Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата‑трафика у наших абонентов, проживающих за пределами городов. Только в 2024-ом мы развернули сеть для 18 тысяч жителей в более чем 40 сёлах и деревнях с населением от 100 до 300 человек. В этом году уже усилили сеть в пяти населенных пунктах Котельниковского района. Постоянная системная работа продолжается, — сообщил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Фото: МегаФон.
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneP6z5K68vC

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
11.02.2025 11:18 Реклама
Телеком 11.02.2025 11:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2025 12:08 Реклама
Телеком 10.02.2025 12:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2025 10:50 Реклама
Телеком 07.02.2025 10:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2025 15:56 Реклама
Телеком 06.02.2025 15:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.02.2025 11:36 Реклама
Телеком 05.02.2025 11:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2025 15:43 Реклама
Телеком 04.02.2025 15:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2025 14:20 Реклама
Телеком 04.02.2025 14:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2025 10:20 Реклама
Телеком 04.02.2025 10:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2025 12:10 Реклама
Телеком 03.02.2025 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2025 10:46 Реклама
Телеком 31.01.2025 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 16:35 Реклама
Телеком 30.01.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 15:04
Телеком 30.01.2025 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 12:52 Реклама
Телеком 30.01.2025 12:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 10:13 Реклама
Телеком 30.01.2025 10:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2025 13:25 Реклама
Телеком 28.01.2025 13:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:05
Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:45
РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсахСмотреть фотографии
17:28
Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешеходаСмотреть фотографии
17:02
«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозкахСмотреть фотографии
17:01
Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномаркеСмотреть фотографии
16:50
С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобикаСмотреть фотографии
16:45
В Госдуме приняли закон о защите граждан от мошеннических кредитовСмотреть фотографии
16:16
Олег Газманов признался, что любит возвращаться в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активностьСмотреть фотографии
15:44
В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщникомСмотреть фотографии
15:05
Депутаты облдумы предложили увеличить штрафы за съемку БПЛА до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы забросали Банк России жалобами на мошенниковСмотреть фотографии
13:43
В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфонаСмотреть фотографии
13:28
Экс-председатель СНТ в Волжском идет под суд за хищение земснаряда садоводовСмотреть фотографии
13:16
Конституционный суд разрешил пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКОСмотреть фотографии
12:53
Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского районаСмотреть фотографии
12:42
Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного заводаСмотреть фотографии
11:54
«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смертиСмотреть фотографии
11:38
На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам автоСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографии
10:46
Волгоградский Россельхознадзор нашел в говяжьих оладьях свининуСмотреть фотографии
10:20
Суд отправил в СИЗО волгоградца, убившего приятеля топоромСмотреть фотографии
10:04
Подрастет – поймет? В Госдуме заявили, что SHAMANу не придется менять имяСмотреть фотографии
10:00
Судьбу ТЦ без парковки на слушаниях в Волгограде решили три человекаСмотреть фотографии
09:16
Инвестиции в будущее: как «Сады Придонья» поддерживают семьи сотрудниковСмотреть фотографии
09:08
Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеляСмотреть фотографии
08:29
РПН оценил здоровье волгоградцев во Всемирный день больногоСмотреть фотографии
08:07
Андрей Бочаров прокомментировал сбитие двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
 