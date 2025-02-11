Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активность

Телеком 11.02.2025 16:13 Реклама
0
11.02.2025 16:13 Реклама
Абоненты МегаФона в сельских районах региона стали чаще пользоваться интернет‑сервисами. По итогам года аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление сельчан теперь достигает 37 Гбайт. Этот показатель увеличился на 24% год к году.
Горожанам в Волгоградской области в среднем достаточно 29 Гбайт в месяц, что на 27% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населённых пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет.
Лидерами интернет‑активности по итогам прошлого года стали хутор Секачи в Михайловском районе, поселок Победа в Быковском районе и Мариновка в Калачёвском районе. В этих селениях на абонента в среднем приходится от 61 до 71 Гбайт данных. Это почти в два раза выше обычных цифр для небольших населённых пунктов области.
При этом ежемесячно в сети LTE абоненты региона проговаривают порядка семи млн минут. В январе на сервис VoLTE, позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G, пришлось 65% от всего голосового трафика в сети МегаФона. Благодаря этой функции жители региона разговаривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файлы по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео.
— Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата‑трафика у наших абонентов, проживающих за пределами городов. Только в 2024-ом мы развернули сеть для 18 тысяч жителей в более чем 40 сёлах и деревнях с населением от 100 до 300 человек. В этом году уже усилили сеть в пяти населенных пунктах Котельниковского района. Постоянная системная работа продолжается, — сообщил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Фото: МегаФон.
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneP6z5K68vC
T2 составила топ популярных мест для зимнего отдыха в Волгоградской области11.02.2025 11:18 Реклама
Телеком 11.02.2025 11:18 Реклама
Лови момент: «Ростелеком» вручит призы победителям в онлайн-играх10.02.2025 12:08 Реклама
Телеком 10.02.2025 12:08 Реклама
Клиенты Т2 могут дарить подписку MiXX Max абонентам любых операторов07.02.2025 10:50 Реклама
Телеком 07.02.2025 10:50 Реклама
Объединяйте близких в билайне и получайте +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно06.02.2025 15:56 Реклама
Телеком 06.02.2025 15:56 Реклама
Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза05.02.2025 11:36 Реклама
Телеком 05.02.2025 11:36 Реклама
«Ростелеком» показал в Волгограде кино о любви и доверии04.02.2025 15:43 Реклама
Телеком 04.02.2025 15:43 Реклама
Волгоградцы окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C04.02.2025 14:20 Реклама
Телеком 04.02.2025 14:20 Реклама
T2 запустила специальную линию помощи клиентам после атаки мошенников04.02.2025 10:20 Реклама
Телеком 04.02.2025 10:20 Реклама
Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении оператора с кешбэком до 10%03.02.2025 12:10 Реклама
Телеком 03.02.2025 12:10 Реклама
Т2 в пятый раз подтвердила статус лучшего работодателя среди мобильных операторов31.01.2025 10:46 Реклама
Телеком 31.01.2025 10:46 Реклама
Билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза30.01.2025 16:35 Реклама
Телеком 30.01.2025 16:35 Реклама
В Волгоградской области вырос спрос на раскладушки и смартфоны с искусственным интеллектом30.01.2025 15:04
Телеком 30.01.2025 15:04
«Доктор Вера», надежда, любовь: завершились съемки военной драмы по повести Бориса Полевого30.01.2025 12:52 Реклама
Телеком 30.01.2025 12:52 Реклама
Количество SIM-карт, купленных гражданами из Китая, выросло в 7,4 раза – big data T230.01.2025 10:13 Реклама
Телеком 30.01.2025 10:13 Реклама
На 25% выросло количество волгоградцев, выбирающих новые технологии билайн28.01.2025 13:25 Реклама
Телеком 28.01.2025 13:25 Реклама