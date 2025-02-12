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«Ростелеком» в 2024 году охватил мобильным интернетом 16 населенных пунктов Волгоградской области

Телеком 12.02.2025 10:07 Реклама
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12.02.2025 10:07 Реклама


«Ростелеком» в рамках УЦН 2.0 расширил географию охвата мобильной связью Волгоградской области еще на 16 населенных пунктов. Специалисты национального провайдера установили базовые станции в селах Александровка, Тарапатино, Мирошники, в хуторах Дорофеевский, Чиганаки, Похлёбин, Верхнекумский, Водяновский, Буденный, Мазинский, Беспремяновский, в поселках Тракторострой, Рулевой, Советский, Краснопартизанский, а также в станице Тепикинская. Благодаря реализованному проекту преимуществами цифровых технологий могут воспользоваться еще более четырех тысяч человек, проживающих в отдаленных сельских поселениях. 
Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:
— Расширение проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) — это позитивный шаг в обеспечении равного доступа к современным технологиям для всех граждан в регионе.  Появление устойчивой мобильной связи в ранее не охваченных селах и хуторах позволит их жителям интегрироваться в информационное общество, получить доступ к различным онлайн-сервисам. Это особенно важно для удаленных сельских поселений, где доступ к таким сервисам ранее был ограничен. Успешная реализация проекта в Волгоградской области демонстрирует эффективность программы УЦН 2.0 и подтверждает важность государственных инвестиций в развитие инфраструктуры связи региона.
Для подключения базовых станций к сети специалисты «Ростелекома» проложили оптический кабель протяженностью более 72 км. Учитывая неоднородный рельеф местности, связисты расположили его непосредственно в грунте, в кабельной канализации,а также подвесили на опорах. 
Одними из первых оценить качество сигнала стандарта 4G смогли жители поселка Рулевой Николаевского района Волгоградской области. В населенном пункте, где на пяти улицах проживают чуть более 300 человек, мачта мобильной связи высотой 26 метров стала не только символом цифровой трансформации поселка, но и технологической достопримечательностью.
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:
— Проект УЦН 2.0 мы реализуем с 2021 года. За это время мы значительно расширили телекоммуникационную инфраструктуру области. Наши специалисты сдали в эксплуатацию 92 базовые станции, для которых построили почти 380 км оптики. В глубинке, где плотность населения ниже, чем в городе, наши инженеры устанавливают базовые станции с широкими возможностями покрытия. Онлайн-доступ к современным мобильным услугам уже получили более 32 тысяч жителей региона.
Заказчиком строительства базовых станций в рамках проекта УЦН 2.0 выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мобильный оператор T2 (входит в группу компаний «Ростелеком») в качестве центра компетенций проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы.
Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно получить на официальном сайте компании.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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