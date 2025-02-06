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Объединяйте близких в билайне и получайте +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно

Телеком 06.02.2025 15:56 Реклама
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06.02.2025 15:56 Реклама


Билайн заботится о своих клиентах и их близких. Оператор запустил акцию, направленную на расширение возможностей тарифных планов и улучшение условий использования мобильной связи для всех членов семьи.
Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя близких к своему Тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.
 Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу: 
— Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в Тарифе UPбилайна есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор клиентов в пользу билайна. И теперь с каждым новым номером, выбирающим выгоду в билайне, вся «семья» становится «богаче» на 50 ГБ дополнительного интернета.
Как получить дополнительные гигабайты и пользоваться ими всей семьёй:
1. Подключиться к билайну и выбрать подходящий пакет — определите необходимое количество ГБ или минут для всей семьи.
2. Подключить близких к билайну. Вы можете приобрести новую SIM-карту или перенести номер от другого оператора.
3. Добавить близких к своему тарифу, чтобы делиться гигабайтами и минутами. Можно подключить до 5 новых номеров и за каждый получать 50 ГБ  дополнительного интернета ежемесячно, что в сумме даёт до 250 ГБ.
Основной номер может гибко настраивать объем трафика и минут для каждого участника группы. Все близкие могут общаться внутри сети билайна без ограничений, не расходуя минуты на звонки друг другу.
Фото: freepik.com
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