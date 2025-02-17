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Мама может всё на свете: премьера сериала «Между нами химия» — 6 марта на Wink.ru

Телеком 17.02.2025 15:12 Реклама
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17.02.2025 15:12 Реклама


Премьера сериала о срочных поисках мужа в непростых обстоятельствах «Между нами химия» (16+) состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Ландыши. Такая нежная любовь»‎‎, «Фишер» и другие), а его телепремьера состоится на СТС. Производством занимается кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
«Между нами химия» завоевал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в 2024 году. Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля.
Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Но в какой-то момент претендентов становится даже слишком много…
Сериал появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице известного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.
Карина Чувикова, режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия»:
— Сериал затрагивает Непростые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях — трагизма и легкости. Это получилось благодаря мастерству авторов сценария и артистов. Актеры не только поняли, но и очень хорошо прочувствовали, как нужно подать такой материал.
Никита Ефремов, актер:
— Наш сериал рассказывает о том, как человек сталкивается с неизбежностью и ищет смысл в каждом моменте. Для меня эта история — напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить близких. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду. Исполнять роль братьев-близнецов Николая и Бориса стало для меня уникальным актерским опытом, это будто две совершенно разные роли и два разных характера в одном.
6 марта станут доступны первые два эпизода сериала «Между нами химия», далее будет выходить по одной серии в неделю.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneRGyQqgPEr

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