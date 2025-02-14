Высокая планка: T2 модернизировала 45% базовых станций в Волгоградской области в 2024 году





Оператор подводит итоги технического развития сети в 2024 году. Компания модернизировала более 45% сетевой инфраструктуры в Волгоградской области, развернула технологию Voiceover LTE (VoLTE), а также реализовала программу рефарминга в крупных городах. Скорость мобильного интернета Т2 стала быстрее на 35%.

В 2024 году техническая дирекция T2 непрерывно вела работы по модернизации оборудования и расширению сети в Волгоградской области. Оператор сосредоточил внимание на улучшении качества связи в местах с растущим трафиком: работы затронули 15 городов и 25 районов региона, в том числе – густонаселенные и туристические локации.

Технические специалисты T2 модернизировали более 45% базовых станций в области.Оборудование было обновлено в Волгограде, Волжском, Жирновске, Михайловке и еще 11 городах, а такжев Быковском, Городищевском, Калачевском, Камышенском и других районах.Новые базовые станции появились в 10 районах Волгоградской области, среди которых – Даниловский, Дубовский, Среднеахтубинский, Октябрьский и другие.

Особое внимание компания уделила модернизации оборудования вблизи достопримечательностей и популярных мест отдыха. В областной столице улучшения затронули территорию стадиона «Волгоград Арена», мемориального комплекса «Остров Людникова», речного порта и главной набережной, парков им. Юрия Гагарина и им. Героев-летчиков. Кроме того, Т2 усилила сетевую инфраструктуру около Комсомольского парка в Жирновске, парка культуры и отдыха в Котельниково и других.

В местах, где требовалось локальное улучшение покрытия, оператор провел работы по точечной настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В 2024 году было проведено более 500 подобных настроек, что позволило усилить работу оборудования при изменении радиоусловий, вызванных, как правило, строительством новых зданий и ростом трафика.

Помимо обновления оборудования и расширения покрытия на территории Волгоградской области, Т2 продолжила реализацию масштабного проекта рефарминга сети в регионе. Работы прошли в Волгограде, Волжском, Камышине, Николаевске и рабочем поселке Городище. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных на 35%.

Кроме того,T2 развернула в Волгоградской области технологию Voiceover LTE (VoLTE) с применением решений российского разработчика НТЦ ПРОТЕЙ. Сервис обеспечивает передачу голоса по сети 4G без прерывания интернет-сессии, кристально чистый звук и мгновенное соединение с собеседником.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

— В 2024 году T2 провела масштабную работу по техническому совершенствованию сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Для обеспечения абонентов качественным сервисом, мы обновили практически половину сетевого оборудования, продолжили рефарминг, внедрили передовые решения для улучшения качества звонков, а также ускорили мобильный интернет. Все это способствовало росту интернет-активности волгоградцев– ежегодно трафик в нашей сети растет на 15%. Эти показывает, что инвестиции в техническое развитие дают ощутимые результаты, позволяя клиентам T2 комфортно пользоваться привычными онлайн-сервисами в любой точке региона.

Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:

— В условиях повсеместной цифровизации, когда технологии охватывают все сферы жизни, надежный доступ к мобильному интернету и качественной голосовой связи уже стал базовой потребностью. Это касается не только удобства в повседневных делах, но и возможностей для работы, образования и получения государственных услуг. Зачастую доступ к голосовой связи в критических ситуациях становится жизненно необходим. Благодаря техническому развитию сетей в регионе люди остаются на связи независимо от места нахождения –будь то столица региона, крупный город или удаленное село. Помимо этого, цифровизация ускоряет экономическое развитие Волгоградской области, делая ее более привлекательным для инвестиций и туризма.

Фото: Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280