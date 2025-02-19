



В Волгограде появились подробности утренней аварии на пр. Металлургов, спровоцировавшей крупный затор. Как сообщает ИА «Высота 102», в столкновении приняли участие рейсовый автобус №43 и автомобиль «ВАЗ 2114». Произошедшее засняла одна из камер видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, автобус пытался выехать с ул. Кузнецова на пр. Металлургов, однако ситуацию осложнял плотный поток движения. Один из автомобилей в первом ряду остановился перед перекрёстком, чтобы пропустить автобус. В какой-то момент тот начал движение, однако не заметил, что во втором ряду к нему стремительно приближается легковушка.

Водитель «14-й» попытался уйти от столкновения, резко вывернув на встречную полосу, однако манёвр так и не увенчался успехом. От удара легковой автомобиль развернуло и отбросило в сторону.

Отметим, по информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 8:00, однако на текущий момент участники произошедшего в Госавтоинспекцию не обращались.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области