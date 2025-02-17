Суд арестовал мстителя, облившего в Котово зеленкой сотрудницу Сбербанка

В Волгоградской области Котовский районный суд назначил наказание местному жителю, который облил 14 февраля зеленкой сотрудницу Сбербанка. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве – ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.

– 14 февраля Сергей С. получил текстовое сообщение на мобильный телефон с предложением от неизвестного отомстить за ранее осуществленный им перевод денежных средств мошенникам, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По уточненным данным суда, сотрудница отделения Сбербанка не пострадала, испорченной оказалась лишь униформа женщины.

– В судебном заседании привлекаемый вину в совершении правонарушения признал. Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 1 сутки, – сообщили в пресс-службе судов.

Напомним, что инцидент в Котово попал на запись установленной в отделении видеокамеры.

В пресс-службе Сбера, свою очередь призывают жителей Волгоградской области быть бдительнее при общении с посторонними лицами:

– Как правило, телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия. Люди совершают их под сильнейшим психологическим давлением злоумышленников. Призываем всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно! — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников, сообщайте родственникам о происходящем.

Фото: маяк-Котово

