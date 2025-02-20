Транспорт

В Волгограде с 1 марта возобновит работу речной маршрут «Волгоград — Культбаза»

Транспорт 20.02.2025 09:14
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20.02.2025 09:14


С 1 марта в Волгограде возобновит работу ещё один маршрут переправы на остров Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102», власти рассчитывают запустить теплоходы по направлению «Волгоград — Культбаза».

- В преддверии начала навигации профильные муниципальные службы проверят состояние акватории и места причаливания пассажирских судов на острове Сарпинском, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

До 18 марта суда будут совершать по четыре рейса в день в среду, пятницу, субботу и воскресенье с отправкой на Сарпинский в 08:15 и 15:30, а в обратном направлении в 09:30 и 16:40.

При этом власти обещают увеличить количество рейсов ближе к открытию дачного сезона. Возможность возобновления других речных маршрутов в муниципалитете рассмотрят в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки.

Напомним, как ранее сообщала редакция, с апреля 2025 года изменится стоимость переправы на нескольких речных маршрутах. Цены поднимут сразу на 12%.

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