Общество

В Рудне стадион «Юность» отремонтируют за 48,2 млн рублей

Общество 20.02.2025 09:07
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20.02.2025 09:07


В Рудне Волгоградской области власти готовятся начать капитальный ремонт стадиона «Юность». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня был объявлен электронный аукцион по отбору подрядной организации.

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит заменить трибуны, обустроить современную комментаторскую, произвести планировку и выравнивание футбольного поля, обустроить специальную «подушку» и уложить искусственное газонное покрытие. По периметру поля появятся новые беговые дорожки.

Также будут выполнены демонтаж ограждения спортивного комплекса, установка новых входных ворот, мощение тротуарной плиткой площадки у центрального входа, установка лавочек и урн, а также устройство нового асфальтового покрытия.

Отметим, подрядчик должен быть определён в начале марта. Сдать объект предстоит до 1 августа 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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