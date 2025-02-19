В Михайловке передали ордена Мужества родным погибших на СВО

Фото администрация м.о.г. Михайловки
Общество 19.02.2025 21:42
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19.02.2025 21:42
Фото администрация м.о.г. Михайловки
В Михайловке Волгоградской области близким погибших на СВО местных жителей передали награды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального городского округа, с родными героев встретились представители военкомата и мэрии.
Ордена Мужества передали родственникам стрелка – помощника гранатометчика отделения захвата штурмового взвода Н.А. Валова, стрелков М.С. Ермилова, А.Ф. Ложкина, М.М. Мирзоева и оператора отделения огневой поддержки А.В. Сергеева.
Фото администрация м.о.г. Михайловки
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