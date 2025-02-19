Ворошиловский районный суд Волгограда признал недействительным договор микрозайма, заключенного на участника СВО путем взлома его кабинета на портале Госуслуг. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

На волгоградца, который с 21 сентября 2022 года принимает участие в СВО, в июле 2023 года заключили договор потребительского займа с ООО МКК «Срочноденьги» посредством кода, который был отправлен на мобильный телефон. Сумма займа составила 7 700 рублей под 0,8% за каждый день пользования денежными средствами и 292-292,8% годовых сроком возврата до 11 августа 2023 года.

О взломе неустановленными лицами доступа к его личному кабинету на портале Госуслуг военнослужащему стало известно в сентябре 2023 года. «Национальное бюро кредитных историй» в свою очередь сообщило, что якобы от имени волгоградца поступают многочисленные заявки на получение займов, а также о заключении от его имени кредитного договора.

Военнослужащий обратился в суд, который установил, что договор микрозайма был заключен с нарушением требований действующего законодательства.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.