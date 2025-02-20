Общество

Теперь в 30 раз дороже: в Волгограде изменили правила выкупа из аренды земельных участков

Общество 20.02.2025 08:26
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20.02.2025 08:26


В Волгоградской области в десятки раз увеличилась стоимость выкупа земельных участков, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее действовал льготный порядок, по которому арендаторы могли выкупить участки, на которых располагались жилые дома и гаражи всего за 3% от кадастровой стоимости. Граждане, построившие на арендованной земле другого рода здания и сооружения, могли оформить землю в собственность за 15% от определённой специалистами стоимости.

- Размер выкупной цены земельных участков на территории Волгоградской области длительное время не корректировался. Решение о приведении размера выкупной цены в соответствие с кадастровой стоимостью земельного участка в Волгоградской области было рассмотрено несколько лет назад, однако моментального введения этой нормы не произошло: жителям дали возможность в течение нескольких лет реализовать свое право на прежних условиях. Помимо этого, решение было отложено в период ковидных ограничений и введения незаконных антироссийских санкций, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета по управлению государственным имуществом региона.

Специалисты также пояснили, что поправки вступили в силу с 1 января 2025 года и распространяются на выкупную цену земельных участков, находящихся в государственной собственности Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи без проведения аукциона.

Несмотря на то, что новый порядок действует уже без малого два месяца, многие волгоградцы только сейчас начинают сталкиваться с проблемами. Граждане сетуют, что для них теперь выкуп участка выходит в копеечку.

- Десять лет назад мне был предоставлен участок для строительства дома на правах аренды. По окончанию строительства я имел право выкупить его в собственность. При условной стоимости в 1 млн рублей, мне бы пришлось заплатить всего 30 тыс. рублей, сейчас же – за полную стоимость. И если я, к примеру, прижмусь и смогу наскрести эти деньги, то для многих кадастровая стоимость может оказаться неподъёмной, - рассказал журналистам один из столкнувшихся с проблемой жителей региона.

В свою очередь, власти заверяют, что причин для беспокойства нет. Перед тем как упразднить льготный выкуп, чиновники убедились, что большинство желающих соответствующие возможностью уже воспользовались. Кроме того, в интересах замешкавшихся граждан была проведена в 2020 и 2022 году переоценка кадастровой стоимости участков, по которой их цена в среднем по региону была снижена на 45%. Также чиновники отмечают, что выкуп арендуемого участка – это возможность, а не обязанность. Никто не принуждает владельцев недвижимости тратить на это собственные сбережения.

- Выкуп гражданами арендуемых участков является их правом, но не обязанностью. Жители региона могут продолжать пользоваться земельными участками на правах аренды, не выкупая их в собственность. Если гражданин все же намерен выкупить участок, то данная процедура регламентируется Земельным кодексом РФ. В частности, у гражданина остается право на однократную бесплатную приватизацию земельного участка, которым на законном основании он начал пользоваться до 2001 года, - подытожили в пресс-службе.

Отметим, по данным региональных властей, выкуп по кадастровой стоимости уже введён во многих регионах России. В их числе Белгородская, Калужская, Московская, Тверская, Архангельская, Томская, Пензенская, Самарская области, а также Приморский край, Чувашская Республика, Дагестан, Башкортостан и Татарстан.

По мнению профильных экспертов, данная мера, в том числе, направлена на то, чтобы раз и навсегда закрыть рынок перекупщиков. До сих пор в России и в Волгоградской области успешно развивали деятельность компании, скупавшие по бросовым ценам участки и продававшие их затем по ценам с максимальной накруткой. 

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