Происшествия

Грохот в подъезде многоэтажки в Волгограде всполошил МЧС

Происшествия 19.02.2025 20:27
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19.02.2025 20:27


Странный грохот в подъезде дома №11а по улице Волжской флотилии в Тракторозаводском районе Волгограда стал причиной вызова МЧС. Как рассказали ИА «Высота 102» жители многоэтажки, звук, похожий на взрыв, раздался на третьем этаже. Испуганные люди вызвали МЧС.
- Пожарные быстро приехали, посмотрели, ничего не обнаружили. Никаких разрушений не было, жертв тоже. Запаха газа не чувствовалось,  - поделились жильцы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что вызов в дом №11а по ул. Волжской флотилии оказался ложным.
Фото из архива V102.RU

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