Грохот в подъезде многоэтажки в Волгограде всполошил МЧС

Странный грохот в подъезде дома №11а по улице Волжской флотилии в Тракторозаводском районе Волгограда стал причиной вызова МЧС. Как рассказали ИА «Высота 102» жители многоэтажки, звук, похожий на взрыв, раздался на третьем этаже. Испуганные люди вызвали МЧС.
- Пожарные быстро приехали, посмотрели, ничего не обнаружили. Никаких разрушений не было, жертв тоже. Запаха газа не чувствовалось,
- поделились жильцы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что вызов в дом №11а по ул. Волжской флотилии оказался ложным.
Фото из архива V102.RU