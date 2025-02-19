Происшествия 19.02.2025 21:32
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19.02.2025 21:32
Взрыв химической смеси мог стать причиной переполоха в доме №11а по ул. Волжской Флотилии в Волгограде. Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах, в подъезде дома были обнаружены части пластиковой бутылки с шариками из фольги.Подобные шалости с применением химического средства сейчас популярны у детей. В некоторых регионах России уже есть пострадавшие – дети получают химические ожоги в результате взрыва пластиковых бутылок. Экстренные службы Волгограда просят родителей провести беседы с детьми и предостеречь их от опасных «игрищ».
Напомним, как сообщалось, жители дома вызвали МЧС, услышав грохот в подъезде. Спасатели обследовали дом, но в итоге посчитали вызов ложным.
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