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Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении оператора с кешбэком до 10%

Телеком 03.02.2025 12:10 Реклама
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03.02.2025 12:10 Реклама


Оператор запустил возможность оформления полиса ОСАГО в мобильном приложении. Заявка абонента отправится сразу в 20 страховых компаний, а за успешное оформление Т2 предлагает кешбэк на связь до 10%.
Т2 продолжает развивать финансовые инновационные продукты компании, в том числе набор предложений для страхования. Ранее полис ОСАГО был доступен для оформления на сайте оператора, теперь же процесс выбора стал еще удобнее. Для поиска оптимального предложения необходимо зайти в раздел «Финансы» приложения Т2 и перейти во вкладку «ОСАГО». Полис можно оформить на автомобили и мотоциклы. 
Заявка клиента оправляется сразу в 20 страховых компаний, после чего абоненту Т2 предлагается список наиболее подходящих опций. Процесс оформления занимает несколько минут, оплатить можно банковской картой в приложении, после чего документ придет на адрес электронной почты, указанной в заявке. За успешное оформление ОСАГО клиенту начисляется кешбэк на связь до 10%. Полученные деньги можно потратить на ежемесячный платеж по тарифу или прочие продукты компании. Клиентам Т2 также доступно оформление других страховых продуктов на сайте: КАСКО, защита телефона или страхование от несчастного случая.  
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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