В России вдвое ужесточили наказание за порчу имущества по экстремистским мотивам





Сегодня, 19 февраля, Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла законопроект, ужесточающий наказание за умышленную порчу чужого имущества, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парламента.

Принятый законопроект закрепляет наказание до 5 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по экстремистским мотивам.

Ранее за подобный проступок максимальное наказание составляло 2 года лишения свободы и являлось преступлением небольшой тяжести.