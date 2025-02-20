В хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного бычка





В Урюпинском районе Волгоградской области объявлен карантин из-за заболевшего бешенством домашнего животного. Как сообщает V102.RU в региональном комитете ветеринарии, карантин объявлен в хуторе Лысогорский.

Бешенство обнаружено у одного из бычков. Предполагается, что заразил домашний скот кто-то из диких животных. В хуторе запланированы мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.

Также в связи с объявлением карантина специалисты проведут обход домовладений, где содержатся домашние животные, на предмет обследования их состояния. Непривитые питомцы и домашний скот будут вакцинированы.

Фото: архив V102.RU