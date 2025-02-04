Телеком

T2 запустила специальную линию помощи клиентам после атаки мошенников

Телеком 04.02.2025 10:20 Реклама
0
04.02.2025 10:20 Реклама


Оператор запустил омниканальную линию для помощи абонентам, столкнувшимся с мошенниками. Клиенты оператора могут обратиться на горячую линию 611 и в чат поддержки в мобильном приложении. Там они получат консультацию, алгоритм дальнейших действий и моральную поддержку в стрессовой ситуации. За первый месяц работы на горячей линии помогли 15 тыс. клиентов.
Ранее клиенты оператора также обращались на первую линию поддержки и получали помощь. Однако с января в компании выделили центр компетенций и отдельную команду из 300 человек для работы с обращениями по теме мошенничества.
При звонке на горячую линию клиент будет направлен на выделенную линию к специалисту, который занимается поддержкой в таких ситуациях. В чате мобильного приложенияT2 есть кнопка «Звонили мошенники». Как только клиент нажимает ее, к чату подключается сотрудник. Он поможет в режиме переписки разобраться в ситуации и сориентироваться в дальнейших действиях.
Линия поддержки абонентов, которые столкнулись с мошенниками, работала в пилотном режиме с декабря 2024. За это время сотрудники дистанционного сервиса помогли более чем 15 тыс.клиентов на горячей линии и 7 тыс. клиентов в чате мобильного оператора. 
Топ-3 сценария мошенников, из-за которых клиенты обращаются за помощью:
• попытки выманить персональные данные для взлома от Госуслуг;
• попытки заполучить код для доступа к ЛК T2;
• спам-звонки и SMS, навязчивая реклама.
Антифрод-платформа T2 заблокировала в 2024 году более 75 млн попыток мошеннических вызовов. Данные с горячей линии об активности правонарушителей, которым удается обойти ограничения, помогают в непрерывном развитии систем безопасности оператора. За время работы линии клиенты дополнительно передали 6 тыс. подозрительных номеров в T2 для дополнительной проверки.
Для каждого сценария обращений дистанционный сервис разработал алгоритм помощи клиентам. Эксперты отдела мониторинга качества обслуживания также отслеживают удовлетворенность абонентов иэмоциональный фон консультаций, в 89%консультаций специалистам удаетсяуспокоить взволнованного клиента. Удовлетворенность для голосового канала составляет 95%, в цифровых каналах– 96%.
Фото:Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjdZcJMa

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
03.02.2025 12:10 Реклама
Телеком 03.02.2025 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2025 10:46 Реклама
Телеком 31.01.2025 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 16:35 Реклама
Телеком 30.01.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 15:04
Телеком 30.01.2025 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 12:52 Реклама
Телеком 30.01.2025 12:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 10:13 Реклама
Телеком 30.01.2025 10:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2025 13:25 Реклама
Телеком 28.01.2025 13:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2025 12:11 Реклама
Телеком 28.01.2025 12:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2025 12:06 Реклама
Телеком 24.01.2025 12:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.01.2025 16:21 Реклама
Телеком 22.01.2025 16:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.01.2025 13:28 Реклама
Телеком 22.01.2025 13:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.01.2025 11:17 Реклама
Телеком 22.01.2025 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.01.2025 10:14 Реклама
Телеком 21.01.2025 10:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2025 17:06 Реклама
Телеком 20.01.2025 17:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.01.2025 16:11 Реклама
Телеком 17.01.2025 16:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:50
Под Волгоградом полицейские спасли раненого филинаСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде снесут сгоревший аварийный дом и два 2-этажных баракаСмотреть фотографии
11:22
Волгоградский священник выехал на защиту НПЗ от БПЛАСмотреть фотографии
11:17
Машины всмятку: под Волгоградом две «Лады» не поделили трассуСмотреть фотографии
11:09
Следком объявил розыск волгоградца, пропавшего 20 лет назад по дороге из школыСмотреть фотографии
11:05
В Волжском школьница госпитализирована после столкновения Kia Rio и Cadillac XT6Смотреть фотографииCмотреть видео
10:49
В Волгограде коммунальщики восстановили более 1000 кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
10:45
112 кг. подозрительных говяжьих субпродуктов нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:37
В Иловле стартует судебный процесс по делу главы района Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде стоимость услуг речных трамвайчиков вырастет на 12%Смотреть фотографии
10:20
T2 запустила специальную линию помощи клиентам после атаки мошенниковСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца наказали за продажу на рынке краснокнижной белорыбицыСмотреть фотографии
10:05
МЧС: в Волгограде устраняют последствия массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области вторую неделю ищут утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
09:45
А до Волгограда не долетит? Север региона завалило снегомСмотреть фотографии
09:04
Станислав Малых официально представлен труппе Волгоградского ТЮЗа как новый директорСмотреть фотографии
08:14
В 30 волгоградских школах закрыли классы из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
07:03
«Бежать с узелком несколько остановок?»: в волгоградском обществе вновь встал вопрос о «собачьих кучках»Смотреть фотографии
06:17
Росстат: население Волгоградской области сократилось до 2435355 человекСмотреть фотографии
21:25
В Госдуме планируют повысить штрафы за несообщение в военкомат о переездеСмотреть фотографии
21:08
Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу сигарет и вейпов детямСмотреть фотографии
20:22
Облкомсельхоз отметил ударные темпы надоев в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:17
Запрет на движение фур по мосту Волжской ГЭС продлили до апреляСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде полиция накрыла подпольные склады с товаром на 36 миллионовСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
«Космический» комбинезон купил Детфонд ребенку-инвалиду из семьи участника СВОСмотреть фотографии
18:37
Путин отметил заслуги перед Отечеством спикера облдумы Блошкина и главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
18:21
На юге Волгограда возобновили движение трамваев и машинСмотреть фотографии
18:19
Путин удостоил почетного звания учителя из Котельниково Антонину ФиминуСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде начала работать комиссия по оценке ущерба от атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:27
Участникам СВО передадут УАЗ, побывавший на ремонте в ИК-12Смотреть фотографии
 