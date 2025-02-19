Сергей Лазарев поблагодарил волгоградцев, раскупивших билеты на его выступления





Популярный российский певец Сергей Лазарев прилетел в Волгоград, где состоятся его первые выступления в 2025 году. Сразу по прилете Лазарев опубликовал в социальных сетях сториз, в котором выразил благодарность волгоградским поклонникам.

– Билетов нет. Спасибо вам огромное, Волгоград, за то, что нас так встречаете, – сказал Лазарев в своем видео.





Отметим, что первый концерт исполнителя состоится уже сегодня, 19 февраля, второй запланирован на следующий день. Согласно онлайн-сервисам по продаже билетов, на выступлениях Сергея Лазарева действительно ожидается настоящий аншлаг. Так, на сегодня свободными для покупки остается лишь около 20 билетов в партере по ценам от 7500 до 9500 рублей. На концерт 20 февраля осталось четыре билета по 10000 рублей.

В Волгограде Лазарев представит публике грандиозное шоу «Я не боюсь!», премьера которого состоялась в 2022 году. По версии RU.TV, на сегодня эта программа остается лучшим концертным сольным шоу. волгоградцев ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффект.

Видео: Сергей Лазарев / соцсети