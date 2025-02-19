Конфискованное в Волгоградской области белье передали детям ДНР

Общество 19.02.2025 10:02
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19.02.2025 10:02
Таможенники передали конфискованное белье Народному фронту для отправки детям в ДНР. Как рассказали ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, незаконно ввезенную в Россию партию товаров выявили при досмотре грузовика в Волгоградской области.
Товар перевозили без уплаты таможенных пошлин и налогов. По решению суда 656 комплектов конфискованного постельного белья на общую сумму в 2 миллиона рублей передали сначала в ОНФ, а потом доставили в детские дома ДНР.
Фото Астраханской таможни
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