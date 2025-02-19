Волгоградцу дали 17 лет «строгача» за убийство двух братьев на рыбалке

Сегодня, 19 февраля, Волгоградский областной суд вынес приговор 41-летнему Денису Соколову, который летом 2023 года убил на рыбалке на острове Сарпинском двух братьев, передает V102.RU.

Как сообщили в прокуратуре региона, подсудимый признан виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В объединенной пресс-службе судов региона в свою очередь сообщили, что в судебном заседании осужденный вину в совершении преступления не признал.

Судом установлено, что 7 июля 2023 года Соколов вместе с несовершеннолетним сыном приехал на остров Сарпинский в Кировском районе Волгограда, чтобы отдохнуть и половить рыбу. Вечером на это же место прибыли двое братьев-рыбаков, с которыми Сколов ранее был незнаком. Мужчины расположились рядом и стали выпивать.

- В ходе общения между осужденным и новыми соседями по берегу произошел конфликт, в результате которого Соколов умышленно нанес не менее одного удара рукой в область лица Д., а также ножом не менее двух ударов в область шеи последнего. Также Соколов нанес неустановленным продолговатым тупым предметом не менее четырех ударов в область головы, и не менее 17 ударов по лицу и телу А., - рассказали в облсуде.

Братьям было 51 и 60 лет. Их трупы Соколов столкнул в реку и скрылся с места происшествия.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.