Прокуратура в Котово наказала рублем необязательного бизнесмена





Прокуратура Кировского района Волгограда добилась наказания в отношении предпринимателя, сорвавшего сроки поставки товаров при реализации нацпроекта «Культура». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, теперь коммерсант должен заплатить административный штраф в размере 1,3 млн рублей.

Установлено, что вопреки закону и срокам контракта коммерсант не обеспечил поставку информационно-образовательного комплекса для студий звукорежиссуры, электронной музыки, дизайна, анимации и 3D-дизайна в рамках оснащения школы креативных индустрий МБУ ДО ДШИ «Воскресение».

По результатам прокурорской проверки суд признал вину и обязал оплатить штраф. В настоящее время обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.