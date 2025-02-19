Расследования

Прокуратура в Котово наказала рублем необязательного бизнесмена

Расследования 19.02.2025 12:06
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19.02.2025 12:06


Прокуратура Кировского района Волгограда добилась наказания в отношении предпринимателя, сорвавшего сроки поставки товаров при реализации нацпроекта «Культура». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, теперь коммерсант должен заплатить административный штраф в размере 1,3 млн рублей. 

Установлено, что вопреки закону и срокам контракта коммерсант не обеспечил поставку  информационно-образовательного комплекса для студий звукорежиссуры, электронной музыки, дизайна, анимации и 3D-дизайна в рамках оснащения школы креативных индустрий МБУ ДО ДШИ «Воскресение».

По результатам прокурорской проверки суд признал вину и обязал оплатить штраф. В настоящее время обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. 

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