Общество

«Я против мракобесия»: волгоградка призналась, почему заступилась за Лолиту

Общество 19.02.2025 11:15
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19.02.2025 11:15


Волгоградка Оксана Сигитова продолжает добиваться наказания виновных в отмене концерта Лолиты в городе-герое.  Как рассказала ИА «Высота 102» Оксана, она направила еще две жалобы на руководство ВК «Экспоцентр» с требованием проверить тех, кто выставил невыполнимые условия певице, что привело к отмене ее выступления.

Ранее женщина  уже обращалась с подобной жалобой к уполномоченному по правам человека Волгоградской области. Волгоградка призналась, что ответ ее не удовлетворил. 

– Он не соответствует существу поставленных мною в письме вопросов, а все свелось к тому, что Лолита Милявская является дееспособной, а значит, должна самостоятельно или через представителя по доверенности решать в гражданском порядке свои разногласия с директором концертной площадки по поводу исполнения договора. Но я же совершенно о другом писала! Я просила проверить действия директора «Экспоцентра», гарантируемого Конституцией РФ запрета на дискриминацию и на цензуру. Как он себе представляет разрешение МВД, ФСБ и Минкульта ее концерта? Они должны собраться, а Лолита перед ними спеть и танцевать, а они – одобрить, подкорректировать или не одобрить? Это же дикость какая-то! – продолжила собеседница информагентства. 

Оксана Сагитова не теряет надежды добиться справедливости. Она направила еще два письма с просьбой разъяснить ситуацию уже уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и прокурору Волгограда Петру Треглазову. При этом в ГУ МВД по Волгоградской области уже пояснили, как и предполагала Оксана, что «органы внутренних дел не устанавливают запреты на осуществление гастрольной, театральной, телевизионной, продюсерской, кинематографической и иной творческой и предпринимательской деятельности».

– Поверьте, дело не в Лолите и в ее концерте. А в том, что всеми силами победить это мракобесие, – считает волгоградка.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», певица Лолита заявила в соцсетях об отмене концерта в Волгограде, так как ей выставили невыполнимые условия  и обязали получить разрешение на его проведение в ФСБ, МВД и Минкульте. Так как эти ведомства не занимаются выдачей разрешений на концерт, то, соответственно, получить их ей бы не удалось. Отмена концерта Лолиты вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Кто-то высказался за, а кого-то эта ситуация возмутила. В частности, двое волгоградцев направили жалобы волгоградскому омбудсмену и попросили проверить действия представителей площадки, где должен был пройти концерт певицы, на дискриминацию, цензуру, а также нарушение прав человека. В частности, авторы обращений подчеркивали, что певица не внесена в реестр иноагентов, не имела судимости и не преследуется законом за деяния, направленные против государственной власти, национальной безопасности и общественного порядка. А, значит, она имеет право на защиту своих прав, как и волгоградцы, которые купили билеты на концерт певицы, однако уже на него не попадут. 

Журналисту информагентства уже второй день подряд не удается получить комментарий данной ситуации в  «Экспоцентре» по причине отсутствия в рабочем кабинете «ответственного сотрудника». 

Между тем, как сообщалось ранее, концерты Лолиты массово отменяются и в других городах России. Сама певица назвала это травлей со стороны активистов. 

Коллаж V102.RU

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