Общество

В Волгограде завершается строительство крупного логистического центра

Общество 20.11.2024 12:46
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20.11.2024 12:46


В начале 2025 года в Волгограде будет запущен в полном объеме логистический центр компании-маркетплейса площадью 48 000 квадратных метров. Возведение объекта станет частью 10-летней комплексной программы по развитию города-героя и позволит обеспечить занятость и высокий доход для 1,8 тысячи жителей региона.

— Общая вместимость объекта составит порядка 30 млн товаров. На нем будет установлен автоматический сортировочный конвейер, который сможет обработать порядка 230 тысяч единиц товара в сутки, — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Сейчас в Волгограде уже действуют два сортировочных центра маркетплейса. Решение о строительстве третьего объекта в компании объяснили ростом спроса и необходимостью выстраивать эффективные маршруты доставки товаров.

Новый логоцентр будет обрабатывать заказы не только жителей Волгоградской области, но также станет отправной точкой для заказов по всей России, что будет способствовать более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

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