Волгоградцам напомнили, кто не сможет отдохнуть за границей





Перед сезоном отпусков волгоградцам напомнили, кто сможет без проблем отправиться заграницу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в первую очередь жители волгоградцы должны проверить срок действия документа.

Так, в большинство стран вас могут не пустить, если до конца срока действия осталось менее 6 месяцев. В этом случае необходимо обратиться за получением нового документа.

Также необходимо помнить, что могут отказать в выдаче загранпаспорта, если недействителен внутренний паспорт гражданина РФ. Также могут возникнуть проблемы в случае неправильного заполнения или наличия недостоверной информации при подаче заявления. Обратить внимание необходимо и на фото для документа - оно должно быть 35х45 мм и ваша внешность должна совпадать с изображением. Если у вас нет военного билета, то получить загранпаспорт вы также не сможете.

Отказать в выдаче могут из-за ограничения выезда из страны в связи с вашей работой, службой в армии или если вы числитесь подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу.

Не пустят на зарубежный отдых, даже если вы уже уволены из ФСБ.

Детям могут отказать в загранпаспорте, если один из родителей сделал запрет на выезд своего ребенка.