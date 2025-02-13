Цены на бензин замерли в Волгоградской области

Экономика 13.02.2025 08:15
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13.02.2025 08:15
Стоимость бензина в Волгоградской области фактически осталась неизменной по итогам прошедшей недели. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, АИ-92 стоит по-прежнему 56,29 рублей за литр, АИ-95 – 62,54 рубля. Цена АИ-98 сохранилась на уровне 82,46 рубля, а дизтоплива – 68,07 рубля за литр.
Напомним, цены на автомобильное топливо в регионе держатся на одной планке уже третью неделю. Лишь на прошлой неделе стоимость некоторых видов бензина выросла от 1 до 2 копеек.
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