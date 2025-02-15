Под Волгоградом затруднено движение на заснеженной трассе из-за ДТП

В Новоаннинском районе Волгоградской области в результате ДТП огромная фура перекрыла заснеженную трассу. Об этом, как передает V102.RU, сообщают очевидцы.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что в настоящее время движение по этому участку дороги затруднено.

- По предварительной информации, на 727 км ФАД Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе произошло столкновение грузовых автомашин КАМАЗ, ГАЗ и автомашины «Лада Ларгус». В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили в Главке.

На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции.

Напомним, что сегодня в районах области прогнозировали умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем, гололедицу на дорогах.

Фото из архива V102.RU