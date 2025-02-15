Общество

Морозы до -20 градусов с метелью придут в Волгоградскую область

Общество 15.02.2025 06:50
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15.02.2025 06:50


В Волгоградской области зима в ближайшее время напомнит о себе трескучими морозами, снегопадами и метелью, сообщает V102.RU со ссылкой на трехдневный прогноз Волгоградского ЦГМС.

Сегодня, 15 февраля, утром в Волгограде обещают туман и изморозь. После -7…-9º в ночные часы, днем потеплеет до +4…+6º. Существенных осадков в течение дня не обещают, зато возможны порывы южного и юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем синоптики предсказывают днем в районах Волгоградской области. Также возможен туман, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами на дорогах гололедица. После морозной ночи днем будет -2…+3º, а местами и до +7º.

Похолодание начнется в воскресенье, 16 февраля. Ночью в Волгограде обещают -5...-7º с мокрым снегом и снегом с дождем. Днем при -4…-6º возможен небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. 

В районах области в ночь на 16 февраля обещают сильный снег, местами метель. Гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Ночью -5…-10º, местами до -15º; днем -4…-9º.

Еще холоднее будет в понедельник, 17 февраля.

- Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью -10…-15º, при прояснении до -20º; днем -5…-10º, - сообщают в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде 17 февраля осадков не обещают. Ночью столбик термометра опустится до -10...-12º. Днем будет -5…-7º.

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