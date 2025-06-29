В Волгограде начали продавать поштучно бананы

Волгоградцы обратили внимание на ноу-хау одной из торговых сетей. В «Магните Семейный» в Краснооктябрьском районе стали поштучно продавать бананы. Покупатели по-разному отнеслись к маркетинговому ходу супермаркета. Кто-то посчитал это унизительным, однако большинство покупателей отреагировали на поштучные бананы вполне лояльно.
Между тем, ранее сообщалось, что в России начали продавать ломтики хлеба. По последним данным Волгоградстата, средняя стоимость килограмма бананов в регионе составляет 150 рублей.
Фото V102.RU (архив)