Шапочные бои и «коняшки»: как в ЦПКиО отметили день славянской дружбы

В Центральном парке культуры и отдыха прошел День дружбы и единения славян. Волгоградцам показали и рассказали об образцах доспехов средних веков и военной казачьей атрибутики.
При этом каждый желающий смог примерить шлем, взять щит и меч и сделать яркое фото на память. Среди дам пользовались популярностью площадки с плетением венков из полевых трав, кукол-оберегов, а также мастер-классы по технике прядения и вышивания.
А дети могли поучаствовать в старых русских забавах. Большой интерес у маленьких волгоградцев вызвали шапочные бои, игры «Городки» и «Коняшки», перетягивание каната, эстафеты с ухватами. Обучали желающих и рубке шашкой.
Ну и какой же праздник славянской культуры без русских народных песен и танцев. Выступления творческих коллективов волгоградцы приняли на ура.
Фото ЦПКиО