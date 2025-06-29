Общество

Шапочные бои и «коняшки»: как в ЦПКиО отметили день славянской дружбы

Общество 29.06.2025 21:22
0
29.06.2025 21:22


В Центральном парке культуры и отдыха прошел День дружбы и единения славян. Волгоградцам показали и рассказали об образцах доспехов средних веков и военной казачьей атрибутики. 


При этом каждый  желающий смог примерить шлем, взять щит и меч и сделать яркое фото на память. Среди дам пользовались популярностью площадки с плетением венков из полевых трав, кукол-оберегов, а также мастер-классы по технике прядения и вышивания.  


А дети могли поучаствовать в старых русских забавах. Большой интерес у маленьких волгоградцев вызвали шапочные бои, игры «Городки» и «Коняшки», перетягивание каната, эстафеты с ухватами. Обучали желающих и рубке шашкой.  


Ну и какой же праздник славянской культуры без русских народных песен и танцев. Выступления творческих коллективов волгоградцы приняли на ура.






Фото ЦПКиО


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.06.2025 20:32
Общество 29.06.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 17:48
Общество 29.06.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 15:26
Общество 29.06.2025 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 15:00
Общество 29.06.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 14:34
Общество 29.06.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 11:18
Общество 29.06.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 10:41
Общество 29.06.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 09:19
Общество 29.06.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 08:40
Общество 29.06.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 06:57
Общество 29.06.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 06:51
Общество 29.06.2025 06:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 06:31
Общество 29.06.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 01:20
Общество 29.06.2025 01:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 20:20
Общество 28.06.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 18:40
Общество 28.06.2025 18:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:04
В ГИБДД назвали причину страшного ДТП под Волгоградом, где погибли двое детейСмотреть фотографии
22:23
Рев моторов, драйв и восторг: в Волгограде прошли мотогонки с препятствиямиСмотреть фотографии
21:22
Шапочные бои и «коняшки»: как в ЦПКиО отметили день славянской дружбыСмотреть фотографии
20:39
Двое детей погибли под Волгоградом в массовом ДТПСмотреть фотографии
20:32
В Волгограде начали продавать поштучно бананыСмотреть фотографии
20:04
«Ротор» в Саранске обыграл команду своего бывшего тренераСмотреть фотографии
19:52
Каким будет первый день «Всероссийского дня поля – 2025»: программаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:52
«Я потерял смысл жизни»: житель Волгоградской области добивается от магазина «Доброцен» компенсации за смерть супругиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Юная волгоградская циркачка покорила китайцев на фестивале «Солнечная мечта»Смотреть фотографии
16:52
Под Волгоградом сотрудница МЧС спасла свою соседкуСмотреть фотографии
15:26
РПН: под Волгоградом открылись три пляжаСмотреть фотографии
15:00
«Вместо рыбалки будет сенокос»: фермер показал пересохшее озеро и мертвую рыбу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В магазинах Волгоградской области 33 раза нарушили «трезвую субботу»Смотреть фотографии
14:05
Кухарчук и Сутугин ушли из «Ротора»Смотреть фотографии
13:19
Волгоградцам задолжали 4,7 млн за выполненную работуСмотреть фотографии
12:22
Зато подешевели шубы: как подорожали еда и товары в Волгоградской области за годСмотреть фотографии
11:42
Волгоградка, пропавшая в День России, скончалась в реанимацииСмотреть фотографии
11:18
Министру же можно?: «Атестаты» вручили выпускникам школы в ВолжскомСмотреть фотографии
10:41
Вид ж/д вокзала 30-х годов показали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский боец UFC Вячеслав Борщев за 55 секунд проиграл американцуСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде фирма из Воронежа обманом получила контракт на проект ремонта дома престарелыхСмотреть фотографии
08:40
В Волгограде 29 июня перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
07:45
«Сирены, мигалки, дым какой-то»: очевидцы сообщили о происшествии на железной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:15
«Появляется страх смерти»: троих волгоградцев спасли в больнице №25 после укусов каракуртовСмотреть фотографии
06:57
Если вцепился намертво: инфекционист напомнила, как правильно избавиться от клеща на телеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:51
И все-таки хотелось бы лета: первая неделя июля не порадует Волгоград тепломСмотреть фотографии
06:31
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после неспокойной ночиСмотреть фотографии
01:20
План «Ковер» ввели в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:15
Водитель погибла в столкновении «Лады» и Daewoo Matiz на окраине ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгограде открыли памятник защищавшим Сталинград из МордовииСмотреть фотографии
 