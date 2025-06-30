Депутатам облдумы купят блокноты на сотни тысяч с картой мира





Аппарат Волгоградской облдумы закупает партию товаров, предназначенных для работы регпарламента, а также в качестве сувениров. На сайте госзаказов размещено извещение о проведении электронного аукциона с начальной стоимостью контракта в 653 тысячи рублей.

Планируется приобрести 373 ежедневника двух видов, а также 264 планинга. Согласно техническому заданию, продукция должна быть с мягкими обложками из искусственной кожи с листами формата А6. В планингах заказчик желает видеть календарь на предстоящий год, а в ежедневниках, помимо календаря, должна содержаться географическая карта с границами государств на 1 января 2025 года.



Напомним, в начале июня регпарламент объявлял закупку сувениров из 200 зонтов и ручек, а также 100 наборов пишущих принадлежностей. По итогам аукциона цену с 1 миллиона удалось сбить до 569 тысяч.



Фото V102.RU (архив)

